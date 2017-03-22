«Десну» возглавил легендарный полковник «Ветер»
Учебный центр «Десна» в Черниговской области возглавил легендарный командир 92-й бригады полковник Виктор Николюк, известный как «Ветер». Об этом говорится на официальной странице 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Facebook. «Наш легендарный командир сложил свои полномочия в бригаде, чтобы занять более высокую должность — начальника 169-го учебного центра Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (« Десна »). За время командования в 92-й полковником Виктором Николюка с сентября 2013 бригада стала одним из лучших боевых подразделений ВСУ. Год и девять месяцев мы защищали свободу нашего государства и сдерживали врага в Счастье, Трехизбенке, части Станицы-Луганской. С осени 2016 — успешно воюем на Донецком фронте. За несколько месяцев вблизи Донецка под командованием полковника Николюка мы успели уничтожить значительную количество оккупантов, занять новые позиции, посунувшись существенно вперед к вражеского стана, и удержать их. Именно по инициативе командира нам удалось наладить плодотворное сотрудничество с органами местной власти, а жители городов, где квартируеться бригада, выразили Виктору Дмитриевичу свое доверие, обращаясь за разнообразную помощь, получая ее в ответ. Полковник Николюк завершил время командование 92-й ОМБр с более чем сотней реальных боев на личном счете. Много можно сказать об этом человеке. И красноречивее слов его поступки. За которые он и уважение и признание и среди простых людей, и среди солдат, и среди чиновников, и среди командования нашей армией », — говорится в посте.