Десну атакуют браконьеры
На Черниговщине началась весенне-летняя нерестовый запрет на лов водных биоресурсов. Но браконьеры в погоне за легкой добычей не следуют никаких правил и пренебрегают запретом. В этом убедились государственные инспекторы Чернигиврибоохороны совместно с работниками Черниговского отдела полиции ГУ Национальной полиции в Черниговской области, которыми в ходе планового рыбоохранного рейда 05.04.2017 года в 7.00 на р. Десна возле с. Смолин Черниговского района задержан правонарушителя, жителя пгт Гончаровское Черниговского района. Гражданин, нарушая правила рыболовства, с помощью запрещенных орудий лова 2 сетками жаберных выловил 10 кг рыбы, а именно: плотва — 48 шт., Плоскирка — 6 шт., Синяк — 24 шт., Щука — 1 шт., Лещ — 2 шт . В результате противозаконных действий «рыбак» должен оплатить ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, в сумме 7004 грн и штраф за нарушение правил рыболовства. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении будет направлено в Черниговского районного суда Черниговской области для привлечения правонарушителя к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Чернигиврибоохорона просит обо всех фактах правонарушений рыбоохранного законодательства сообщать на телефоны «горячей линии» Чернигиврибоохороны 099-112-13-44 и (0462) 937-557, которые работают круглосуточно.