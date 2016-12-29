Дешевая земля: аренда в 65 раз меньше стоимости
Прокуроры Черниговщины установили нередки случаи, когда земельные участки предоставлялись в 2010-2012 годах, по распоряжению местных государственных администраций, в аренду предпринимателям без проведения нормативной денежной оценки, а затем и без надлежащего расчета размеров арендной платы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области. Так, с 2011 года физическое лицо, согласно распоряжению главы райгосадминистрации, арендует 2 земельных участка сельскохозяйственного назначения площадью более 11 га в пределах одного из сельских советов Черниговского района. Срок действия договоров составляет 49 лет с уплатой только 150 грн в год за их использование. В то же время, по результатам проведенной нормативно-денежной оценки и с учетом коэффициента индексации, арендная плата должна составлять около 10 тыс грн в год, что в 65 раз больше суммы, определенной соглашениями. Поскольку землепользователем не приняты меры к приведению договоров аренды в соответствие с требованиями законодательства, прокуратура области обратилась в суд с исками о признании сделок недействительными.