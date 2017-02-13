Депрессия обостряет критическое мышление
Немецкие ученые обнаружили положительные стороны депрессивного состояния. Выяснилось, что депрессия может будет очень даже полезной. «Над исследованием работали специалисты Йенского университета», — сообщает сайт healthinfo.ua. Ученые обнаружили, что мозг человека, находящегося в состоянии депрессии, лучше решает различные жизненные задачи. Для подтверждения своей гипотезы эксперты провели эксперимент на группе добровольцев. Участники исследования делились на две группы в соответствии со своим психического состояния. Добровольцам предлагали решить различные логические задачи и проанализировать ряд жизненных ситуаций. Результаты эксперимента показали, что депрессивные участники лучше справились с заданиями и находили «подводные камни». Жизнерадостные люди менее внимательны и примитивнее решали те же задания. Ученые доказали, что депрессивное состояние человека делает его мозг сенсором козней.