День Святого Валентина 2017: душевные смс поздравления

despravda | 13.02.2017 | Социум | Комментариев нет

Приближается самый романтичный праздник — День Святого Валентина.

Прекрасно, если вы можете подобрать нежные слова сами, но ничего нет зазорного и в том, чтобы воспользоваться готовыми стихотворными строчками, главное, чтобы их содержание соответствовало вашим чувствам. Мы подобрали самые красивые короткие четверостишия на русском и украинском языке, которые подойдут для смс поздравления с Днем Святого Валентина.

У моїх мріях тільки ти один,
Мені так добре бути із тобою,
Що бігу найщасливіших годин
Не помічаю, коли ти зі мною!

***
Кохання – це подих, який я втрачаю,
Коли твої очі я знов зустрічаю.
Кохання – це звук мого серця,
Послухай, як швидко воно в мене б’ється!

***
Слів про любов є так багато,
Але тобі такі скажу,
Як серце стукає у грудях,
Коли говорю: «Я тебе люблю!»…

***

Собою світ ти прикрашаєш,
Навколо тебе все цвіте,
І ти найкраща, це ти знаєш,
Хай Валентин тебе знайде!

***

Пусть счастье не проходит мимо,
В любви конечно повезет!
И День Святого Валентина
Пусть будет в жизни круглый год!

***

Средь снегов, метелей, холодов
Ты любить попробуй запрети нам!
Раньше ждали мартовских котов…
Нынче ждем Святого Валентина.

***

Как снежинку на ладошке,
Ты согрей меня немножко,
И увидишь, как я таю
И от счастья улетаю!

***

Ты согреваешь душу мне,
Ты озаряешь жизнь мою,
С тобой я, как в счастливом сне,
Ты — чудо! Я тебя люблю!

***

Смолкает шум и гаснет свет,
Блестят узоры на стекле.
И лучшей радости мне нет,
Чем просто думать о тебе.

***
Вряд ли есть такая сила,
Чтоб любовь могла остановить.
Я люблю тебя, мой милый,
И хочу с тобою рядом быть!

***

С Днем влюбленных поздравляю,
Чувства нежные дарю,
Восхищаюсь, обожаю,
И по-прежнему люблю!

***

Пусть не старается лютый февраль,
Ведь день влюбленных согреет планету,
И валентинки, даря нам любовь,
Пусть разлетятся по белому свету!

***

Есть в мире много пожеланий,
Их всех не перечесть.
Тебя я просто поздравляю,
Люблю такой, какая есть.

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