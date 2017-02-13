День Святого Валентина 2017: душевные смс поздравления
Приближается самый романтичный праздник — День Святого Валентина.
Прекрасно, если вы можете подобрать нежные слова сами, но ничего нет зазорного и в том, чтобы воспользоваться готовыми стихотворными строчками, главное, чтобы их содержание соответствовало вашим чувствам. Мы подобрали самые красивые короткие четверостишия на русском и украинском языке, которые подойдут для смс поздравления с Днем Святого Валентина.
У моїх мріях тільки ти один,
Мені так добре бути із тобою,
Що бігу найщасливіших годин
Не помічаю, коли ти зі мною!
***
Кохання – це подих, який я втрачаю,
Коли твої очі я знов зустрічаю.
Кохання – це звук мого серця,
Послухай, як швидко воно в мене б’ється!
***
Слів про любов є так багато,
Але тобі такі скажу,
Як серце стукає у грудях,
Коли говорю: «Я тебе люблю!»…
***
Собою світ ти прикрашаєш,
Навколо тебе все цвіте,
І ти найкраща, це ти знаєш,
Хай Валентин тебе знайде!
***
Пусть счастье не проходит мимо,
В любви конечно повезет!
И День Святого Валентина
Пусть будет в жизни круглый год!
***
Средь снегов, метелей, холодов
Ты любить попробуй запрети нам!
Раньше ждали мартовских котов…
Нынче ждем Святого Валентина.
***
Как снежинку на ладошке,
Ты согрей меня немножко,
И увидишь, как я таю
И от счастья улетаю!
***
Ты согреваешь душу мне,
Ты озаряешь жизнь мою,
С тобой я, как в счастливом сне,
Ты — чудо! Я тебя люблю!
***
Смолкает шум и гаснет свет,
Блестят узоры на стекле.
И лучшей радости мне нет,
Чем просто думать о тебе.
***
Вряд ли есть такая сила,
Чтоб любовь могла остановить.
Я люблю тебя, мой милый,
И хочу с тобою рядом быть!
***
С Днем влюбленных поздравляю,
Чувства нежные дарю,
Восхищаюсь, обожаю,
И по-прежнему люблю!
***
Пусть не старается лютый февраль,
Ведь день влюбленных согреет планету,
И валентинки, даря нам любовь,
Пусть разлетятся по белому свету!
***
Есть в мире много пожеланий,
Их всех не перечесть.
Тебя я просто поздравляю,
Люблю такой, какая есть.