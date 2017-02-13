День Святого Валентина 2017: что нельзя дарить
Уже завтра День всех влюбленных, а вы еще не решили, что подарить на 14 февраля?
Выбирая подарок, не забудьте обратить внимание на приметы и суеверия, которые связаны с Днем всех влюбленных.
Предлагаем вам список тех подарков для мужчин и женщин, которые лучше не дарить на День Святого Валентина 2017!
Что нежелательно дарить мужчинам
В этот день женщинам подобрать подарок куда проще, а вот с идеями мужского подарка придется повозиться.
Конечно, не стоит дарить банальные носки и гели для душа, но также лучше избегать совсем непрактичных подарков, например, статуэток, рамок для фотографий и прочих безделушек, которые будут припадать пылью, а не использоваться.
В этот день также лучше не дарить нижнее белье. Кроме того, лучше избегать хороших дорогих подарков, в которых вы совсем не разбираетесь: инструментов, электроники, спортивных аксессуаров. Иначе вы потратитесь, а избраннику не совсем подойдет ваш выбор по функционалу.
Подарок на 14 февраля будет выглядеть банальным, если вы решите подарить мягкие игрушки и подушки с вашими фотографиями. Если мужчина коллекционирует модели автомобилей, тогда можно потратиться и пополнить его коллекцию новой игрушкой, предварительно разузнав о том, какой машинки не хватает.
Что лучше не дарить женщинам
Женщины по своей природе более романтичные натуры, поэтому совсем прагматичный подарок в этот праздник не будет уместен. Лучше не дарить книгу (только если она не читает их взахлеб), а вот подарок, который дополнит ее хобби, будет кстати.
Ни в коем случае в День Святого Валентина нельзя дарить кухонную утварь, бытовые предметы и электронику. Исключениями могут быть чашка с романтической надписью или новая современная плойка для кудрей (любая современная мама будет рада такому подарку).
Даже если вы подготовили скромный подарок или просто вручаете своей даме конфеты, они должны быть красиво упакованы. В день всех влюбленных не скупитесь на аксессуары и мишуру с сердечками, которые подарят женщине эмоции.
Плохие приметы на 14 февраля
Плохой приметой считается дарить часы, так как суеверие гласит, что такой подарок сулит разлуку или измену.
Объясняют это тем, что ремешок часов обхватывает запястье, где хорошо прощупывается пульс. А пульс напрямую влияет на дела сердечные.
Психологи утверждают, что такой подарок символизирует долголетие и успех в делах, поэтому его можно преподносить друзьям и коллегам, но не любимому.
Кроме того, на День всех влюбленных не стоит дарить ножи и любые другие острые предметы, которые символизируют ссору и разногласия. Считается, что ножи лучше покупать самому, а если вам уже сделали такой подарок, обязательно нужно отдать за него копейку, чтобы «купить» эту вещь.
Дарить в этот романтический праздник фотографии — плохая примета, но если вы не суеверны, можете не переживать. Считается, что подаренные фотографии могут привести к разладу в отношениях. Но можно обмануть суеверие, написав сзади на фотокарточке приятные слова.
А вот рамки для фотографий психологи настоятельно рекомендуют не дарить, ведь по старым традициям они вызывают мысли о трауре. Эта мысль программируется в подсознании человека, что может привести к разрыву отношений.
Плохой приметой считается дарить полотенце. Но если подарить не одно, а два, то получится хороший практичный подарок, ведь парные вещи в презенте символизируют гармонию в семье.
Любая косметика для душа тоже является предметом суеверий на День Святого Валентина. Считается, что человек «смоется» из вашей жизни и отношения сойдут на нет.
Подобным эффектом по традициям обладают и тапочки. Так, если преподнести любимому в качестве подарка тапки или носки, он уйдет из вашей жизни. Поэтому не рискуйте, пусть такие бытовые предметы покупает себе сам.