День Соборности Украины: новые звания и почетные грамоты
В Черниговской областной филармонии отметили День воссоединения Украинской Народной Республики и Западной Украинской Народной Республики. В зале — аншлаг. Половину зала заняли срочники государственной спецслужбы транспорта и лицеисты летного училища. Последние даже не догадываются, что празднуют. — Что такое День Соборности? Ну, чуть-чуть не помню. — Сегодня день соборности, ну то есть праздник, такой большой праздник. Экскурс в историю для них провел председатель Черниговской ОГА. Валерий Кулич считает День Соборности главным украинским праздником. «Провозглашение акта стало воссоединением Украины. Украинской народной республики », — председатель Черниговской ОГА Валерий Кулич. Для Николая Носка — это праздник также не менее важно. Во время торжеств ему присвоили звание заслуженного работника науки и техники. Хотя не только из-за этого он уважает День Соборности Украины. «Для меня это очень большой праздник. Моя мама была розкулачена и я об этом не понаслышке знаю, люди нуждались, хотя и урожаи мощные были в нашем государстве », — ректор ЧНПУ им. Т.Шевченко Николай Носко. Николай Носко — первый ректор, который получил это звание. Он доктор наук, профессор, академик Национальной академии наук. В должности ректора работает двенадцатый год подряд. Кроме него, председатель Черниговской ОГА также отметил работу других активных работников во всех отраслях.