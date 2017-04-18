День Федула обещает потепление, или Женщины гуляют без мужчин
В день Федула, 18 апреля, украинцы пытались полностью проветрить жилье, устраивая сквозняки и позволяя теплым ветрам проникнуть внутрь. Ветер изгонял бесов и переполох. Переполохом называли болезнь, которую получали в результате воздействия злого ветра. Верили, что человек может подхватить эту болезнь во сне. Изображали Переполох в виде живого существа. Знахари занимались лечением этого заболевания. Обычно день Федула связывали с приходом теплых дней. Говорили: «Пришел Федул — теплый ветер подул, окна открыл, дом без дров натопил». Праздник 18 апреля в старину называли по-разному: Федул-ветреник, Федора, Федора-ветреница и т.д. Считалось, что 18 апреля зима окончательно убегала прочь. Сам день может быть дождливым или теплым. Наблюдали за природными явлениями и приметам, пытались предсказать погоду на ближайшее время. В этом году 18 апреля отмечают Светлый вторник. В Светлый вторник уже женщины начинают ходить в гости, развлекаться, а мужчины остаются дома. В Украине на третий день Пасхальных праздников крестьяне традиционно собирались в корчме «на музыку», чтобы святки провести. Эти три дня праздников были счастливым временем гостювань, молодежных игр и забав. Взрослые искали в эти дни цветы хохлатки, а найдя — топтали их, приговаривая: «Чтобы и на тот год дождаться хохлатки топтать». День называли купальни, потому что тех, кто проспал заутреню, обливали водой. В этот день девушки могли поливать ребят. А еще справлялись «висвяткы», то есть посвящения подростков-девочек — в девок, а ребят — в парней, за что те устраивали угощение и становились полноправными членами девичьей или мальчишника общины села. Народные приметы на 18 апреля Если на окраине все четко слышится — вскоре жди непогоды и ветреной погоды. День теплый 18 апреля и безветренный, а ночью становится прохладно — жди устойчивой хорошей погоды. Глухарей слышно — скорее всего, по приметам, в ближайшее время погода улучшится. Если же эти птицы молчат — жди ненастья. Считается, что именно 18 апреля устанавливаются теплые дни, которые, впрочем, могут быть с непогодой и дождями. Снег 18 апреля остался в овраге размером с корову — пора выходить на пашню и приниматься за работу.