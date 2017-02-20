День Добра и сладостей от нежинских гимназистов

Доброй традицией для ученического и педагогического коллективов УНПК № 16 «Престиж» стал День Добра. Об этом сообщили в Нежинской горсовете. Его начал бывший президент гимназии, а ныне роевой команды «Джура» Валерий Соболев.
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Поддержать воинов АТО, уже три года подряд мужественно защищают нашу страну, пожилых людей, которые по каким-то причинам остались одинокими, а иногда и вовсе никому не нужными, детей-инвалидов, которые радуются любой возможности почувствовать мир, пообщаться и понять, что в этом мире есть еще добро и милосердие, решили на заседании школьного парламента гимназисты и участники команды «Джура». Все собранные в этот день сладости отправлены по назначению, а именно тем, кто сегодня в них нуждается больше всего: в Нежинский центр социально-психологической реабилитации детей; в территориальный центр обслуживания пенсионеров и одиноких нетрудоспособных граждан; в Нежинский детский дом-интернат.