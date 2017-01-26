Демографический кризис: на Репкинщине умирает в 6 раз больше людей, чем рождается
В прошлом году органы государственной регистрации актов гражданского состояния Репкинского района зарегистрировали 122 рождения — 49 мальчиков и 73 девочки. Зато 683 человека умерли. Изменили свое имя 8 человек. Расторгли брак 17 пар. В 2016 году наиболее популярными именами, которыми родители называли девочек, были Алина, Анна, Дарья, София, Милана, Ольга. Мальчиков чаще всего называли Богдан, Назар, Евгений, Артем, Денис, Тимофей. В прошлом году жители Репкинщины не очень активно вступали в брак. Так, на свадебный рушник в 2016 году стали 65 пар молодоженов. Возраст самого молодого и самого старшего жениха составляли 18 лет и 67 лет соответственно. Самой молодой невесте — 18 лет, а самой старшей — 60 лет. Возраст самой молодой матери ребенка — 17 лет, самой старшей — 45 лет.