Дело «жестоких девушек»: подростки признались полиции
Лица всех девушек, которые били черниговской восьмиклассницу Полину Малоштан, установлена. Их было четыре — три несовершеннолетние школьницы и одна — 19-летняя студентка Черниговского педагогического университета имени Шевченко. — Возбуждено уголовное производство, установлено 32 участника этого действа. Потерпевшая находится на лечении. Все причастные будут привлечены к ответственности. В том числе и руководящие лица, бездействие которых способствовала тому, что произошло, — Эдуард Алехин, начальник главного управления Национальной полиции в Черниговской области. Все четыре нападающей признали, что виновные в избиении школьницы. Эдуард Алехин обещает, что девушкам никаких «гендерных» поблажек не будет, мол, правоохранительные органы приложат максимум усилий для того, чтобы виновные получили свое. — Сейчас решается вопрос квалификации. Есть два варианта. Подозрение будет всем. Я сторонник максимально жестких мер в этом случае. Если не срабатывает принцип наказания, тогда не срабатывает вся система правосудия, — Эдуард Алехин, начальник главного управления Национальной полиции в Черниговской области. Ставить точку рано. Следствие непростая и есть несколько нюансов: квалификация преступления, экспертная медицинская оценка. Кстати, в социальных сетях уже появились видео, на которых эти же подростки жестоко избивают уже другую девочку. — Есть информация о других случаях. Она изучается и также будет отражение в реестре, — Эдуард Алехин, начальник главного управления Национальной полиции в Черниговской области. Сейчас открыто единственное уголовное производство по статье 296-й (хулиганство), предусматривающей наказание до семи лет лишения свободы. Впрочем, квалификацию могут изменить. Несмотря на то, что полиция обещает наказать девушек, эксперты предполагают, что это дело в связи с квалификационными катавасия может растянуться на годы и в конце концов никто не будет наказан. Но еще однозначно рано делать какие-то предположения.