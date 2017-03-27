Дельные советы, как сделать свой день более приятным и интересным
Проснулся, оделся, пошел на работу, вернулся, лег спать. И так в течение недели. Этот режим знакомый многим. Вероятно, кому такая ситуация надоела и уже хочется разбавить серые будни яркими цветами. Если так, есть несколько дельных советов, как сделать свой день легким и ярким. Проснувшись утром, не спешите вставать с кровати. Полежите несколько минуток, потянитесь, а только потом медленно встаньте. Не забудьте улыбнуться и подумать о том, какой замечательный сегодня день. Врачи утверждают, что улыбка способствует улучшению настроения и насыщает положительной энергией на весь день. Приготовьте себе вкусный завтрак. Важно, чтобы он был питательным и нетрудным для вашего желудка. Диетологи и ученые считают, что лучший завтрак — это каши. Они практически все полезные, но не быстрого приготовления. Если вам лень или нет времени варить каши, то быстрой альтернативой станет сыр с ягодами и фруктами. Завтрак из яиц помогает чувствовать сытость дольше, поскольку содержит высококачественный белок. Бутерброды тоже могут быть полезными, если они с суцильнозернових хлебцев. Вместо колбасы и майонеза стоит отдать предпочтение листьями салата, помидорам и кусочку сыра. Вот наконец вы уже идете на работу. Так почему бы не одеть наушники и не насладиться любимыми треками. В офисе сделайте комплимент коллегам. Будьте уверены, они вам отблагодарят не только улыбкой, но и взаимностью. А дома старайтесь как можно больше времени проводить с родными. Поинтересуйтесь у них, как прошел день, спросите о делах. Вечером всей семьей можно посмотреть любимый фильм или семейное видео. А еще чаще обнимайте близких людей и говорите теплые слова. Потому лучше только они могут согреть душу и поднять настроение. Следуйте этим нехитрым советам, пополняйте этот список по своему усмотрению и наслаждайтесь жизнью на полную!