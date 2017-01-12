Дела карантинные: когда черниговским школьникам идти в школу
12.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Зимний карантин в школах Чернигова не будут продолжать. Поэтому школьникам областного центра в понедельник, 16 января, надо идти в школу. Такое решение приняли члены оперативного штаба, который занимается мониторингом эпидемической ситуации в Чернигове. Всего с начала эпидемического сезона гриппом и ОРВИ в Чернигове переболели более 30 000 человек. По информации медиков, смертей в Чернигове от гриппа этой зимой не зафиксировано.