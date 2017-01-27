Декоммунизация: из перечня праздников исчезнет 8 марта
В Украине уже разработан проект закона «О государственных праздниках в Украине». В ближайшее время будет выставляться на общественное обсуждение этого вопроса. Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Он отметил, что у нас календарь наполнен какими-то новыми украинскими национальными праздниками, а старые советские праздники все равно остаются. «Я думаю, что нам не стоит говорить о таком государственный праздник, как 1 мая. Также постепенно и точно надо переводить акцент с 9 мая на 8 мая. А еще, я убежден, не стоит делать государственным и праздничным днем 8 Марта. На государственном уровне должны отмечаться, наверное, только те праздники, отмечают события, которые были переломными, чрезвычайно важными для Украины как государства — День независимости, День Конституции … А не какие-то праздники, доставшиеся нам в наследство от советского прошлого », — отметил Вятрович. Он отметил, что Украина спокойно лишилась 23 февраля, этот праздник уже почти исчезло, и показателем того бизнес и коммерция, которые тоже переориентировались. «Есть 14 октября абсолютно постепенно вытесняет то, что касалось 23 февраля. С времени 14 октября полностью приживется, и будет именно тем днем, в который мы будем вспоминать защитников Украины, защитников в широком смысле », — отметил директор Украинского института национальной памяти.