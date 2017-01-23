Дана нашла наркотики в кармане 39-летнего украинца
На днях, в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Сеньковка», при оформлении на выезд из Украины автомобиля «Мазда», состоялось срабатывания служебной собаки Дана. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы Александр Дудко. Во время осуществления общего обзора пограничным нарядом с инспектором таможни автомобиля и личных вещей произошло повторное срабатывание служебной собаки на пассажира — 39-летнего гражданина Украины. В результате в правом кармане брюк, в полиэтиленовом пакетике, обнаружено порошкообразное вещество белого цвета весом около 1 грамма. О факте обнаружения уголовного преступления по признакам статей 305 и 309 Уголовного Кодекса Украины проинформировано сотрудников Черниговской областной прокуратуры и Управления СБУ в Черниговской области.