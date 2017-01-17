Чужими руками: Бахмацкая райадминистрация приписывает себе чужие достижения
Долгое время община села Стрельники, что на Бахмаччине, не могла решить неотложного вопроса. Хотя сельский голова по поручению людей, которые его избрали, обил не один чиновничий порог. Проблема заключалась в отсутствии транспортного сообщения села с райцентром. Людей очень возмущало, что не могли ни в больницу добраться, ни за справкой съездить, ни в других делах. К счастью, вопрос уже решился, и все складные перипетии позади. Но жителей Стрельники возмущает, что заслугу в решении транспортной проблемы приписывает себе местная администрация, которая на самом деле для этого не ударила палец о палец. «Поскольку вопрос маршрутных перевозок — в компетенции райгосадминистрации, то я как председатель сельсовета обращался туда, рассказывал о проблеме. Но в ответ обычно слышал маршрутка сломалась, то что-то с перевозчиком не так, как надо, или еще что-то. А в конца 2016 года администрация разорвала отношения с перевозчиком. И маршрутка вообще не ходила. В конце концов с наболевшим обратился к народному депутату Валерию Давыденко и депутата областного совета Ольги Чередник. И эти люди помогли в решении нашей проблемы, за что им искренне благодарны все жители села », — сказал стрильникивський сельский голова Сергей Дзюба. В отдельной беседе депутат Черниговского областного совета Ольга Чередник сообщила, что восстановление межрайонного рейса — заслуга народного депутата Валерия Давиденко. «Он даже сам с перевозчиком договаривался. Кстати, перевозчик даже готов на своей маршрутке написать «При содействии народного депутата Давыденко». Но депутат помогает людям искренне, а не для пиара, и ему это не надо », — рассказала Чередник. Зато все лавры в этом деле присвоила себе Бахмацкая райадминистрация. Это ясно из ответа на депутатский запрос Ольги Чередник и информационного сообщения, размещенного на официальном сайте РГА. «Для исправления ситуации в декабря 2016 года руководством райгосадминистрации инициирован вопрос об открытии межрайонного маршрута« Борзна — Стрельники », который будет курсировать 4 раза в неделю. Ходатайство о его открытии было направлено на рассмотрение Координационного совета облгосадминистрации по вопросам организации пассажирских перевозок в области », — говорится в ответе. Возможно, кто-то скажет: пока все хорошо — маршрутка курсирует, как положено, и люди ездят, куда надо. Поэтому какая разница благодаря кому? Но если взглянуть глубже, вопрос немного в другом, а собственно в том, что людей уже получили беспардонная чиновничья ложь и произвол.