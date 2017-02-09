Чупакабра возвращается: в Городне что-то подушило кроликов
В Городне только и разговоров, что о чупакабре. Все потому, что 80-летний местный житель недавно нашел в своем дворе у клеток шесть мертвых кроликов. Одна тушка повреждена, а на других — ни капли крови. Хозяин задушенных кроликов в чупакабру не верит. Говорит, что ее еще никто никогда не видел, а рядом с клетками, где сидели животные были здоровые следы от лап, похожих на собачьи. Задушенных животных утром нашел хозяин, когда обходил дворы. Мужчина рассказал, что вечером клетки прочно позакрывал. Зато утром все они были открыты, а на некоторых даже двери были оторваны. Все задушенные животные были взрослыми, каждая весом до четырех килограммов. Охотники подсказали хозяину не убирать тушки хотя бы некоторое время. Мол, если это сделала собака, то через день обязательно вернется за добычей. В течение двух суток за ними никто не пришел. Поэтому хозяин выбросил задушенных кроликов на помойку.