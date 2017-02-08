Чума живет и в банке сала, и в машине нелегальных мясников
В последнее время в Украине загостилася ситуация с заболеванием свиней африканской чумой. Так, на днях случаи АЧС зафиксированы в шести областях -Днепропетровской, Херсонской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской и Полтавской, граничащей с Черниговщиной. Поэтому или угрожающая такая ситуация для черниговских пятачков, поинтересовался у начальника отдела организации противоэпизоотической работы Управления обеспечения безопасности пищевых продуктов и ветеринарии Главного управления Держпродспоживслужбы в Черниговской области Николая Мазигулы. «Конечно, угрожающая, потому что мы граничим с Полтавской областью. Более того, учитывая сложность ситуации с АЧС, опасность существует не только для Черниговщины. Сейчас главное, чтобы люди на местах имели исчерпывающую информацию об этой коварной болезни. Сельские, поселковые и городские советы обеспечены листовками о АЧС. Также крестьяне могут обращаться за помощью и разъяснениями в ветеринарной службы, участковых и районных больниц », — сказал специалист. По словам Николая Мазигулы, сложность ситуации заключается в том, что вирус АЧС слишком устойчив в естественной среде. К тому же, вакцины против смертельной для пятачков болезни ученые пока не изобрели. «В природе, даже на морозе вирус живет не менее 4-6 месяцев. За это время он может любым способом — через людей, транспорт, других животных попасть на ферму или на человеческое двор. И если там есть свиньи, то вирус обязательно себя проявит через 2-12 дней. Для сравнения: вирус бешенства погибает через 5-10 минут после попадания на него солнечных лучей. Вирус АЧС — живой. Поэтому в банке с салом он сохраняется не менее 5 лет, а в замороженном виде — вообще десятилетиями. Опасность несут и перекупщики скота, которые возят животных без каких-либо ветеринарных документов. И это нашествие бесконтрольного перемещения животных надо остановить. Никто не возражает, чтобы животные забивали и продавали, но все должно быть цивилизованно и безопасно », — пояснил он.