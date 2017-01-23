Чуда не будет: цены на проезд в общественном транспорте повысят
23.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Во втором квартале этого года мэр Владислав Атрошенко прогнозирует подорожание стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом он сказал сегодня, 23 января, на утреннем совещании в мэрии. «Чуда не будет, — сказал мэр Владислав Атрошенко. — Цены должны повышать, и не только на маршрутных такси, но и в троллейбусах. Потому что, например, те две гривни, которые люди еще и часто не платят в троллейбусе и через которые пытаются скрыться от кондуктора, не спасут троллейбусное управление от экономического упадка ». Городской голова отметил, что в этом году проезд в общественном транспорте повышать, возможно, несколько раз. Первое апрельское подорожание не должно быть выше, чем на 50 копеек, предупредил перевозчиков Владислав Атрошенко.