ЧТУ ищет производителей троллейбусов: вскоре город купит еще 5 рогатиков
Коммунальное предприятие «Черниговское троллейбусное управление» объявило тендер на закупку для города еще пяти новых троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Объявления об этой закупке размещено в системе публичных закупок «PROZORRO» в пятницу, 27 января. Стартовая цена закупки — 23000000 грн, конечный срок подачи тендерных предложений — 28 февраля, начало аукциона в системе «PROZORRO» — 05.04.2017 в 11:23. По словам руководитель ЧТУ Дмитрия Лавренюка, требования к новым троллейбусов отличаются от тех, что были при предыдущей закупки, двумя моментами. Во-первых, стартовая цена троллейбуса сразу заложена несколько меньше, чем в прошлый раз. Во-вторых, учитывая унификационный требования к городского общественного транспорта, сразу определенный цвет будущих троллейбусов. Если обобщить остальные требования тендерной документации, то новые городские транспортные единицы должны быть низкопольных; оборудованными системой «клининг», с помощью которой отбрасывается пандус для заезда инвалидной коляски или детских колясок. В салоне — вместительный накопительная площадка, где есть места для инвалидных и детских колясок. В троллейбусе также должна быть обустроена система информирования — голосовое оповещение об остановках и световая индикация. После объявления тендера вся процедура до определения победителя и подписания договора займет 3 месяца.