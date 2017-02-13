Что такое «Синий кит» и почему подростки выполняют смертельные задания
Уже много месяцев подряд в Сети обсуждают подростковую игру «Синий кит». Или же «Тихий дом», «Море китов», «Разбуди меня в 4:20». У смертельной игры много названий, однако результат всегда одинаков — законченная жизнь и сломанные горем родители, не понимающие, что же заставила ребенка свести счеты с жизнью.
Самые первые упоминания о «море китов» появились в Сети еще два года назад. Тогда эта волна прокатилась по всей России, о ней писали даже крупные издания, вели собственные расследования. Посадили за решетку даже администратора одной из групп — Филиппа «Лиса», который подталкивал подростков к самоубийству. В закрытых группа где участникам в течение 50 дней давались задания, а в финале предлагалось совершить «самовыпиливание».
Условиями «игры» являлось общение с администраторами чата в 04:20, а также ношение при себе ножей и нанесение порезов на руки. Основной принцип — подросток якобы пишет на своей странице в социальных сетях пару сообщений #синий кит, #тихий дом, #явигре #разбудименяв420, #f57, #f58, после чего с ним связывается некий куратор.
Однако просто порезами на руках не обходится. Совсем недавно у подростков появился новые запросы. Теперь из «квестов» является «Беги или умри». Ребенок должен перебежать дорогу впритык к приближающейся машине.
Но это не разгадывает главную загадку — почему же они исполняют все, что приказывают им делать администраторы «групп смерти» — зачастую такие же школьники, как и их жертвы?
А вот разгадок немало. Многие из парней и девушек подростового возраста уже сталкивались с очень «взрослыми проблемами». Непонимание, неопределенность будущего и неразделенная любовь, которая в этом возрасте кажется единственной — могут подкосить и взрослого человека. И к подростку, угнетенному этими вещами приходят мысли о том, что здесь не так уж и хорошо, как может быть. А услужливые администраторы смертельных групп уже наготове с целыми альбомами печальной монотонной музыки, мнимой поддержкой и пониманием и огромным количеством картинок с угнетающими пейзажами и словами о безысходности.
Особенно на подростков влияет время, в которое создатели групп предпочитают общаться со своими жертвами — около 4:00. Сумрачное предрассветное время и практически отсутствие сна у подростка порой смешивает сон и реальности и действия ощущаются нереальными. Тогда-то злоумышленники и находят момент, чтоб сообщить — «Все происходящее — сон. Выйди на крышу, шагни с нее — и проснись.»,
И это только одна из схем. Вторая — это угрозы в адрес близких ребенка, который впутался в подобную группу.
По сообщениям одного из участников группы, когда он сообщил о том, что хочет закончить игру — то администратор прислал ему ссылку. А когда участник по ней прошел — администратору прислали его ай-пи адрес, по которому узнали адрес и даже номер квартиры участника. Вслед за этим начали сыпаться угрозы раскрытия переписок, опубликования интимных фото, которые также были в списках «заданий» группы. И многие из тех, кто уже ушел из жизни — могли сделать это под страхом позора или желания уберечь своих родных.
У многих подростков случаются проблемы в жизни, которые кажутся им неразрешимыми. Тогда они наиболее сильно нуждаются в поддержке и любви своих близких людей — не показательной и оптимистичной, а помощи в понимании себя и мира.