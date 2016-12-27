Что приготовить на Новый год 2017: рецепты и сервировка стола
Новый Год — праздник волшебный. Стоит только с шумом и весельем его отметить, загадать желание, бросив пепел от бумажки, с написанным на ней сокровенным желанием в бокал с шампанским. И уже с трудом можно вспомнить, что было написано на той заветной бумажки, какая была погода на прошлый праздник, грустно вспоминается символ уходящего, однако хозяйки точно помнят одно — что было на их прошлогоднем праздничном столе и уже терзают себя мыслями — что бы такого приготовить к празднику, чтобы всех гостей поразить, домашних порадовать и восточного хозяина года задобрить?
Сервировка новогоднего стола
Какими должны быть новогодние блюда и напитки
Наступающий 2017 согласно восточному календарю пройдет под покровительством Огненной Петуха. Что известно о Петуха? Он птица хоть и домашний, и простой, но при этом очень драчливый, вспыльчивый и «легко воспламеняющийся».
В некоторых странах петушиные бои даже выведены в отдельный вид спорта. Эта птица всегда держит дисциплину в своем курятнике, а его подчиненные курочки знают, кто в доме хозяин.
Чем питается петушок известно всем — это и зерновые, и овощи-фрукты. Само собой, преимущества будущего хозяина года нужно учесть, составляя меню к новогоднему столу.
Вот три условия, соблюдая которые при приготовлении новогодних блюд, можно удовлетворить и Огненного Петуха, и гостей, собравшихся встретить Новый 2017:
Все блюда на новогоднем столе должны быть яркими и красочными, как сам Петух. Добиться этого эффекта поможет привлечение в рецептуру ингредиентов смелых ярких цветов;
Не стоит забывать, что петух — птица травоядный, а значит, рецепты блюд должны быть легкими, не только как дань уважения символу года, но и еще чтобы дать возможность гостям попробовать все, что есть на столе, а не с ощущением тяжести в животе отправиться по домам отлеживаться все выходные;
Как выходец из села, Петух привык к простой пище, а потому «заморачиваться» с рецептами от шеф-поваров элитных ресторанов, маринуя грушу в вине 1812 года и начиняя ее креветками не стоит. Но это вовсе не означает, что удастся отстреляться очередными «шубой» и «Оливье», без них, конечно, никуда, но лучше приготовить блюдо, в которой нет экзотических составляющих, однако, обычные и привычные всем ингредиенты появятся в необычном свете.
Так что же приготовить, чтобы вкусно и красиво встретить Новый 2017?
Гратен рецепт приготовления
Отличным гарниром к основному блюду станет одно из старейших блюд классической французской кухни. В переводе на украинский название блюда означает «корочка» и действительно изюминкой золотая сырная корочка.
Это, конечно, гратен. Для новогоднего стола он удобен простотой приготовления, ярким праздничным видом и порционной подачей. Учитывая сельскую тематику праздника 2017, приготовить его можно в глиняных горшках.
Для приготовления 6 порций гратен необходимо:
8-10 картофелин;
150 грамм сметаны — жирность 20%;
300 грамм сливок — жирность 25%;
4 зубчика чеснока;
4 больших шампиньоны;
1/3 чайной ложки мускатного ореха;
200 грамм творога;
Половина пучка зелени петрушки или кинзы;
100 грамм бекона;
Соль, перец, смесь прованских трав;
1 ст. ложка оливкового масла.
Как готовить гратен
Чистую картошку очистить, затем нарезать кружочками толщиной не более полусантиметра. Тем временем положить бекон на заморозку в холодильник на 15 минут, чтобы была возможность нарезать его как можно более тонкими ломтиками.
Тщательно вымытые грибы нарезать тонкими полосками вдоль ножек. Приготовить соус — взбить блендером сметану со сливками, затем добавить измельченные дольки чеснока, мускатный орех, соль, перец, пряности и довести блендером до однородной массы.
Теперь очередь сыра — его нужно натереть на самой мелкой терке, так в духовке он станет более «пушистым» и даст ту самую корочку, за которую гратен так прозвали французы. Каждую форму, а их должно быть 6, это могут быть глиняные горшки, специальные одноразовые праздничные формочки из фольги смазать маслом.
Итак, начинается укладка ингредиентов. Компоненты в блюде будут лежать послойно, но немного под углом, как бы имитируя чешую рыбы.
Слои чередуются так: картофель-бекон — грибы и так, вверх формы, затем все это нужно залить соусом и от души посыпать тертым сыром.
Выпекать гратен нужно в духовке, разогретой до 200 градусов в течение 45 минут, до достижения знаменитой золотистой корочки. Подавать на стол нужно сразу, горячим, украсив зеленью.
Свинина, фаршированная черносливом
Ингредиенты:
1,5 кг свиного костреца;
20 штук чернослива без косточек;
5 зубчиков чеснока;
1 стакан красного сухого вина;
4 ст. ложки зерен горчицы;
Соль, перец молотый;
1 чайная ложка тмина.
Перед приготовлением мясо нужно тщательно промыть под проточной водой и промокнуть полотенцем. Теперь в нем нужно сделать разрезы (поперечные) через каждые полтора сантиметра, не дорезая до конца трех сантиметров.
В небольшую емкость налить вино, поставить на плиту и непрерывно помешивая разогреть до температуры, близкой кипения, но не давать ему закипеть. Снять горячее вино с огня и поместить туда крупно нарезанный чернослив, оставив мариноваться на 20 минут.
Крупно нарезать 5 зубчиков чеснока и смешать с черносливом, предварительно слить вино.
Все разрезы в мясе тщательно посолить, поперчить, натереть тимьяном и посыпать зернами горчицы. Заполнить каждый разрез черносливом и оставить фаршированное мясо в холодильнике на полтора часа.
Духовку разогреть до 200 градусов. Завернуть мясо в пищевую фольгу, поместить в духовку и оставить готовиться на 40 минут. По истечении этого времени перевернуть сверток и запекать еще 40 минут. Затем аккуратно, не забывая о высокой температуре в духовом шкафу, развернуть фольгу, чтобы дать мясу подрумяниться в течение 10 минут.
Семга с ореховой корочкой
Ингредиенты:
Филе семги — 1 — 1,5 кг;
Сухари панировочные — 5 столовых ложек;
Сливочное масло — 30 грамм;
Горчица — 5 столовых ложек;
Мед — 2 столовых ложки;
Грецкие орехи — 10 штук;
Зелень петрушки — половина пучка;
Соль, черный перец молотый;
Растительное масло рафинированное — 1 столовая ложка;
Лимон — 1 штука.
Блюдо это одновременно очень неожиданное, изысканное, вкусное и простое в приготовлении. Как раз то, что нужно для новогоднего стола 2017.
Сначала нужно сделать все подготовительные работы. В небольшом сотейнике растопить сливочное масло, мед, ввести горчицу. Вымытую и высушенную зелень петрушки мелко нарезать и соединить с панировочными сухарями и чисткой и измельченными грецкими орехами.
Рыбу, нарезанную порционными кусками (без позвоночных костей) уложить на смазанную маслом форму, где будет готовиться блюдо. Каждый кусочек полить соусом из меда и горчицы и посыпать панировкой.
Поставить форму в духовку, разогретую до 190 градусов. Готовится рыба 30 минут. При подаче на стол украсить тонко нарезанными кусочками лимона.
Прованский Тиан
Ингредиенты:
Кабачки цуккини — 5 штук;
Свежие помидоры — 5 штук;
Красный лук — 3 штуки;
Баклажаны — 3 штуки;
Фильтрованная вода — 50 мл;
Базилик свежий или сухой;
Тимьян — 1 чайная ложка;
Чеснок — 3 зубчика;
Бекон — 100 г;
Соль, черный перец молотый;
Растительное масло рафинированное — 3 столовые ложки.
В основе этой классической французской блюда — овощи, щедро сдобренные пряностями. Оно прекрасно дополнит любое мясное или рыбное блюдо.
Кто-то посчитает неуместным такой рецепт к новогоднему столу, ведь за окном зима в самом разгаре, однако если использовать свежие томаты и чеснок, а другие овощи — в замороженном виде, получится настоящий Тиан, который ничем не уступает классической средиземноморской кухни.
Подготовить вымытые нарезанные кружочками толщиной полсантиметра кабачки. Так же поступить с помидорами, луком и баклажанами. Прессом сделать кашицу из чеснока и нанести ее на круглую форму для запекания, в которой будет готовиться блюдо.
Теперь овощи выложить в форму по кругу так, чтобы они чередовались друг за другом. Дно формы покрыть водой и растительным маслом высотой в один палец. Овощи посолить и поперчить.
Главная изюминка блюда — пряности. Пренебрегать ими ни в коем случае не стоит. Добавить базилик, тимьян. В разогретый до температуры 200 градусов духовку отправить Тиан на 50 минут.
Фондю «Горячая ночь 2017»
Пришло время десерта. Если в следующем году хозяином торжества станет Петушок не простой, а Огненный, то почему бы на столе не быть не обычной десерта, а горящем фондю?
Ингредиенты:
шоколадное фондю
Сливки жирностью 30% — 200 мл;
Горький шоколад — 200 грамм;
Коньяк — 30 мл;
Мед — 1 столовая ложка;
Рубленые грецкие, миндальные орехи — по 1 столовой ложке;
Любые свежие фрукты, порезанный кубиками бисквит.
Подготовить фондюшницу, установить ее чашу на водяную баню. Смешать шоколад (предварительно поломать на кубики), сливки, орехи, мед, коньяк, чтобы получилась однородная теплая масса.
После достижения однородности переставить чашу на подставку, зажечь свечу. Приготовленные кусочки фруктов, бисквита, насаждая на шпажки погружать в теплую ароматную массу и наслаждаться новогодней ночью в кругу семьи и друзей!
Коктейль «Мэри Кристмас»
Ингредиенты на 1 порцию:
1 часть водки;
3 части томатного сока
Долька лимона;
Щепотка соли.
Это конечно, всем известная «Кровавая Мэри». Цвет этого коктейля раз гармонирует с новогодним столом 2017. Ну а название придумано специально для встречи этого любимого всеми праздника.
Главное в этом коктейле — соблюдение очередности составляющих. Такие коктейли принято называть «шотами», от английского short — короткий. Поэтому в маленькую рюмочку в соотношении 1: 3 сначала нужно налить густой томатный сок. (Сока должно быть в три раза больше водки).
Томатный сок должен быть густым, чтобы он мог удержать на своей поверхности водку, и не дал ей «увязнуть в его глубинах». Затем в томатный сок нужно добавить щепотку соли, выдавить сок дольки лимона и только потом, аккуратно по лезвию ножа влить водку.
Количество водки должен быть втрое меньше, чем количество сока. Лучше, если водка будет ледяной. Коктейль этот нужно готовить сразу перед тем, как будет выпит, иначе составляющие смешаются.
Какие продукты особенно любит Петух
Если при составлении меню стоит задача не только вкусно накормить домашних и гостей, но еще и задобрить хозяина наступающего года для его дальнейшего покровительства течение всего 2017 года, нужно запомнить главное табу — на новогоднем столе не должно быть курицы.
Куриное мясо настолько неотъемлемая часть более половины новогодних блюд, многие могут испугаться и решить, что готовить теперь просто ничего, раз курицы на столе не будет. Это совсем не так!
Вот примерный перечень продуктов, которые можно и нужно использовать при приготовлении праздничных новогодних блюд:
Больше всего на столе должно быть овощей. Это могут быть салаты, овощной шашлык, овощи, запеченные в духовке в горшках и фаршированные овощи. Вариантов приготовления существует огромное количество;
Не стоит забывать и о фруктах. Их не только добавляют в десерты, ими закусывают вина, украшают столы, добавляют в горячие блюда, кладут в салаты;
На столе должно быть много зелени. Несмотря на то, что за окном зима, придется раздобыть побольше разной зелени, чтобы добавить ее во всевозможные блюда и украсить стол, чтобы он был «цветущим»;
Не стоит скупиться на мучные изделия. Домашние пирожки, маленькие бутерброды-канапе — все это Огненный Петух одобрит, и собравшиеся за праздничным столом оценят по достоинству. А если хлеб для бутербродов приготовить своими руками по какому уникальному рецепту — с кунжутом, чесноком, тмином или томатом, окружающие точно оценят это должным образом;
Злаковые и крупы — это основная пища Петуха. Если вместо привычной картошки гарниром к основным блюдом станет рис, это и разнообразит, и облегчит новогоднее меню;
Ну какой же Новый Год без … мяса! Ну нельзя курицу, и не надо. Ее и в течение года наедаются все вдоволь, а вот умело приготовленную свиную рульку, телятину или баранину по особому рецепту попробовать в Новый год — это уже другое дело;
Раз уж сельская птичка хозяйство будет в 2017 году, то молочные продукты тоже должны быть на столе — салаты лучше мазать промазать майонезом, который за столько лет приелся, а соусом из сметаны и зелени, нужно обязательно поставить на стол сырную тарелку — она станет отличной закуской к вину и шампанскому;
Из алкогольных напитков каждый выберет с чем встретить праздник на свой вкус, однако коктейли на столе должны быть обязательно. Красивые, ярко украшенные, с зонтиками, трубочками и ломтиками фруктов. Ведь недаром cock tail переводится как «петушиный хвост»!
Советы по сервировке стола
Поскольку вместе с Новым годом намечается встреча домашней птицы, правда Огненной, в оформлении стола уместно будет использовать стиль кантри. В этом направлении основным принципом является простота, естественность, близость к природе и села.
Контраст огненности Петуха и его сельского происхождения дает огромный простор для дизайнерской мысли хозяйки, которая готовится к встрече Нового 2017 года. На первый взгляд простенький стол будет наполнен яркими и колоритными деталями:
Белый фарфоровая посуда будет выгодно оттенять яркие блюда;
Скатерть и салфетки должны быть изготовлены из льна или хлопка;
Салфетки должны быть ярко-красного цвета — Петух же Огненный;
На столе должно быть как можно больше аксессуаров из натуральных материалов — деревянный поднос, плетеную корзину для хлеба, деревянная солонка;
Поздравить Огненного Петуха можно, расставив по столу небольшие свечи в красных подсвечниках.