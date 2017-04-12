Что нельзя делать в Чистый четверг: традиции, приметы, ритуалы
На рассвете Чистого Четверга нужно искупаться в проточной воде (озере или реке) или сходить в баню.
Чистый четверг приходится на последнюю неделю Великого Поста и знаменует собой начало подготовки к светлому празднику Пасхи Христовой. История Страстного Четверга уходит своими корнями в раннее христианство и связана с Тайной Вечери, одним из важнейших евангельских событий, предшествовавших распятия Христа.
В четверг, собрав своих учеников, Иисус омыл им ноги, чтобы показать, каким безграничным должно быть смирение истинного христианина. Поэтому суть Чистого Четверга — показать, насколько вы готовы быть терпимым, искренним, сопереживать по отношению ко всем людям, которые вас окружают.
Чистый четверг для любого христианина — это символ полного духовного и физического очищения. Правила предписывают в этот день обязательно посетить храм, чтобы причаститься и исповедоваться в своих грехах. На рассвете Чистого Четверга нужно искупаться в проточной воде (озере или реке) или сходить в баню. Считается, что вода в этот день обладает мощным магическими свойствами, помогает укрепить дух и очистить душу, а горячий пар способствует оздоровлению тела.
На рассвете, до восхода солнца крестьяне чистили в конюшнях, амбарах, во дворе, в домах — все должно быть чистым и выглядеть по-праздничному. В саду и на огороде хозяин сгребал в кучу прошлогодние листья, ботву сорняков и сухую траву и поджигал — «чтобы очистить землю от мороза, зимы, смерти и всякой нечисти».
Традиции Чистого четверга
Очень важно помнить, что Чистый четверг — это начало самой строгой части поста, которая продолжается до наступления Пасхи. Пост предполагает значительные ограничения в еде, полное воздержание от курения и приема алкоголя.
Конечно же, Страстной Четверг — день капитальной уборки дома и стирки. Ни в пятницу, ни в субботу никакими хозяйственными делами уже нельзя будет заниматься, иначе «пыль и грязь могут попасть в глаза Иисусу». Кроме уборки, надо позаботиться и о пасхальном столе: испечь кулич, сделать творожную пасху, покрасить яйца. В старину Чистый четверг был настоящим днем пивоварения — пиво варили на целую неделю вперед!
Приметы на Чистый четверг
Главная примета дня связана с выпечкой пояса. Если кулич получился не рыхлой, тяжелой и не пропеченной, вас ждет тяжелый год, полный забот. Если же Пасха поднялась, зарумянилась, получилась легкой, тогда никаких бедствий в вашей жизни не предвидится. Также считается плохой приметой отдать или вынести на улицу в Чистый четверг что-то из своих вещей или домашней утвари.
Заговоры и ритуалы на Чистый четверг
Чистый четверг — лучший день, чтобы первый раз постричь волосы ребенку, которому уже исполнился один год. Остриженные волосы не выбрасывают, а хранят в специальном полотняном мешочке. Считается, что это сильный оберег, защищающий малыша от болезней и бед. Также в этот день стоит подстричь кончики волос и женщинам их кудри станут еще красивее и пышнее.
С Чистым четвергом связаны и многочисленные народные заговоры. Если у вас проблемы со здоровьем, облейте себя водой в полночь этого дня — болезни снимет как рукой. Если вы хотите защитить дом от злых сил, окрест стены и потолки церковной свечой и прочитайте ту молитву, которую вы знаете. А женщинам, у которых никак не получается устроить личную жизнь, старики советуют в ночь на Чистый четверг зайти по пояс в реку и попросить Высшие Силы снять с них венец безбрачия.
В Карпатах Чистый четверг называли еще «живым», а потому гуцулы по этому случаю разжигали огонь и держали его до тех пор, пока не выгоняли животных на пастбища. Им окуривали скот от злых духов. Вечером после службы в церкви люди зажигали свечи и пытались принести «живой» огонь в дом, чтобы сделать копотью на сволоковы черный крестик.