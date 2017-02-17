Что делать при не мягкой «посадке»?
Именно зимой в травмпунктах собираются самые большие очереди из людей, которые получили травму, не удержавшись на скользкой поверхности. Что делать при «зимнем» травмировании?
Убой — это закрытое повреждение тканей и органов без существенного нарушения их структуры. Обычно возникает в результате удара тупым предметом или при падении. Чаще всего повреждаются поверхностно расположенные ткани (кожа, подкожная клетчатка, мышцы и надкостница).
Особенно страдают при сильном ударе мягкие ткани, которые придавливаются в момент травмы к костям. В результате удара голени в области передньовнутришньои ее поверхности, где кожа и подкожная клетчатка прилегают к кости, может происходить омертвение кожи и ее дальнейшее отторжение. При ударах по малозащищенным мягким тканям костей наступают не только очень болезненные удары надкостницы с ее отслоением, но и повреждения костей (трещины и переломы).
Первая помощь. При оказании первой помощи пострадавшим с ударами, если есть хоть малейшее подозрение на более тяжелую травму (перелом, вывих, повреждение внутренних органов и т.п.), ее объем должен соответствовать тяжести предполагаемого повреждения. При нарушении целостности кожи накладывают стерильную повязку.
В случаях отслойка кожи, при множественных ушибах, ударах суставов, внутренних органов проводят транспортную иммобилизацию и доставляют пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. При нарушении функции дыхания и сердечной деятельности безотлагательно на месте происшествия начинают искусственное дыхание и массаж сердца. Одновременно вызывают скорую помощь.
Уменьшению боли при небольших ударах мягких тканей способствует местное применение холода: на поврежденное место направляют струю холодной воды, прикладывают к нему пузырь или грелку со льдом или делают холодные примочки. Рекомендуется сразу после травмы наложить давящую повязку на место ушиба и создать покой, например при ушибе руки ее покой можно обеспечить с помощью косыночную повязки.
При ударах ноги ей придают возвышенное положение, в течение нескольких дней придерживаются щадящего режима нагрузки, а затем, по мере уменьшения боли и отека, постепенно его расширяют. Рассасыванию синяка способствуют тепловые процедуры (грелка с теплой водой, теплые ванны и т.п.), согревающие компрессы, активные движения с нарастающей амплитудой в суставах, расположенных рядом с поврежденным местом, к которым можно приступать только через несколько дней после травмы.
Растяжение и разрывы связок, сухожилий, мышц относятся к часто встречающихся повреждений опорно-двигательного аппарата. Характерным признаком разрыва или растяжения является нарушение двигательной функции сустава, который укрепляется соответствующей связкой, или мышцы, если повреждается она сама или ее сухожилия.
При повреждении связи страдают расположенные рядом с ней питающие кровеносные сосуды. В результате этого образуется большее или меньшее кровоизлияние в окружающие ткани.
Первая помощь. При растяжении, разрыве связок поврежденному суставу, прежде всего, необходимо обеспечить покой, наложить тугую повязку и для уменьшения боли прикладывать холодный компресс в течение 12-24 часов, затем перейти на тепло и согревающие компрессы.
Вывих — стойкое смещение суставных концов костей, вызывает нарушение функции сустава.
В большинстве случаев вывих является тяжелой травмой, которая иногда угрожает жизни пострадавшего. Так, при вывихе в шейном отделе позвоночника вследствие сдавления спинного мозга возможные паралич мышц рук, ног и туловища, расстройства дыхания и сердечной деятельности.
Основные признаки травматического вывиха: резкая боль, изменение формы сустава, невозможность движений в нем или их ограничение.
Первая помощь. Оказывая первую помощь пострадавшему на месте происшествия, нельзя пытаться вправлять вывих, так как это часто вызывает дополнительную травму. Необходимо обеспечить покой поврежденному суставу путем его обездвиживания. Необходимо приложить к нему холод (пузырь со льдом или холодной водой). Нельзя применять согревающие компрессы. Вправить вывих должен врач в первые часы после травмы.
Переломы — повреждения костей, которые сопровождаются нарушением ее целости. При переломах одновременно с повреждением кости нарушается целость окружающих мягких тканей, могут травмироваться расположенные рядом мышцы, сосуды, нервы и др. При одновременном перелома повреждении кожи и наличии раны перелом называют открытым, а если кожа цела — закрытым.
Первая помощь. При оказании первой помощи ни в коем случае не следует пытаться сопоставить отломки кости — устранить изменение формы конечности (искривление) при закрытом переломе или вправить наружу кость, которая вышла, при открытом переломе.
Пострадавшего нужно как можно быстрее доставить в лечебное учреждение. Предварительно необходимо обеспечить надежную транспортную иммобилизацию, а при открытом переломе еще и наложить на рану стерильную повязку. В случае сильного кровотечения необходимо принять меры к ее остановке, например с помощью жгута кровоспиняючого.
Если на период транспортировки нужно утеплить пострадавшего, то желательно поврежденную конечность просто укутать или оставить под накинутым сверху одеждой (руку под пальто и т.п.).
При необходимости раздеть пострадавшего (это можно делать только в тех случаях, когда нет опасности сместить костные обломки), сначала снимают одежду со здоровой стороны, а затем на стороне повреждения; одевают в обратной последовательности. Переносить пострадавшего с переломом можно только на небольшие расстояния и лучше на носилках.