Чистый четверг 2017: традиции и запреты
Четвертый день Страстной недели перед Пасхой называют Чистым четвергом, который в этом году приходится на 13 апреля.
Традиции Чистого четверга
Еще до восхода солнца христиане пытались «очиститься» водой — купались в реке, озере или обливались в бане, чтобы быть здоровым круглый год.
Также убирают дом от пыли и грязи.
Именно в Чистый четверг можно начинать красить и разрисовывать яйца и готовить куличи.
Кроме того, хозяйки готовили соль для пасхального стола. Они брали комок соли, заворачивали ее в тряпку и клали в печь. Когда тряпка обгорите, соль собирали и хранили. Утром на Пасху, когда садились за стол разговляться, хозяин клал эту соль на хлеб и все это ставил в углу под образами. Эту соль хранили и давали скоту при желудочных болезнях.
Именно в Чистый четверг люди пытались донести домой из церкви свечу так, чтобы не угасла. Для этого делали специальные фонари из цветной бумаги или стекла.
Пламенем страстной свечи выжигали крест в доме на сволоци — от всякой нечисти.
Зажигали эту свечу и при тяжелой болезни людей или скота, а также при тяжелых родов, давали в руки умирающему.
Запреты в Чистый четверг
Поскольку этот день связано с очисткой тела, души и жилья от грязи, те, кто в Чистый четверг в доме грязь разводил, весь год будут жить в грязи и ссорах.
Нельзя отдавать из дома ничего ценного, а также занимать деньги, потому что вместе с ценностями можно «отдать» и благополучия.
Во время приготовления пищи нельзя нарушать пост. Это особенно тяжелое испытание для тех хозяек, которые привыкли снимать пробу с приготовленных блюд.