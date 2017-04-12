Чистый четверг-2017: приметы и традиции
Чистый (Великий) Четверг в 2017 году все христиане Украины святкують13 апреля. Это один из самых важных дней Страстной недели перед праздником Пасхи.
Если брать первооснову из Библии, то Чистый четверг является первым из трех дней, которые еще называют «Большой триденствие» в христианстве.
Именно в четверг Иисус Христос установил Таинство Евхаристии на Тайной Вечери, а также был арестован первосвященниками и ссылки в темницу.
Чистый четверг: приметы и традиции
Красота и здоровье
Недаром же Чистый четверг считают одним из самых важных дней Страстной недели. Много веков назад наши предки ждали этот день, чтобы осуществить различные обряды, которые укрепляли семейное благополучие и здоровье всех членов семьи на целый год.
Этот день был принято начинать с купания еще до восхода солнца, а процесс физического очищения сопровождался различными обрядами от обрезаний волос девушек и парней в разных призваний и песен.
Что интересно, умываться нужно «с серебра» — стоит бросить любое серебро в воду и после этого ею умыться. Именно поэтому предки верили, что такие обряды сохраняют красоту и здоровье верующих людей.
Еще одной особенностью в Чистый четверг считают целебной силе соли, которая называется четверговой.
После купания члены семьи должны бросить горсть соли к горшку, чтобы она служила оберегом дома на будущий год. Для увеличения силы ее запекали в печи или освящали в церкви.
Чистота в доме
Ну и конечно важным атрибутом этого дня является уборка дома. В Чистый четверг следует включить и генеральную уборку дома, и стирка вещей, и уход за приусадебным участком, если она у вас есть.
Само название дня «Чистый четверг» подразумевает не только очищение тела, но и навести порядок в своем доме. Издавна считается, что у кого в Чистый четверг дома грязь, то и весь год он проведет в ссорах.
Наши предки верили, что Чистый четверг поможет найти давно потерянные вещи, или же убирая, сможет привлечь суженого.
Гадание на Чистый четверг
Для этого нужно оставлять при уборке в каждой комнате вещи для любимого и поставить новую обувь носками в сторону дома.
Существует также поверье, что грязную воду после уборки не стоит выливать в пределах дома. Ведь негативная енерегетика, которая может накопиться за долгое время, может негативно повлиять на дальнейшую жизнь вашей семьи. Поэтому лучше вылейте ее в местах, где ничего не растет, например, в камне или на дорогу.
Кроме этого, с Чистого четверга до Страстной пятницы не стоит оставлять невымытую посуду и замоченную, но не выстиранное белье.
Также полезно принести в дом свечу, которую вы принесли с церковной литургии — она способна очистить энергетику дома, особенно ее сила возрастает в Чистый четверг.
еда
Что касается еды, то в Чистый четверг продолжается строгий пост, поэтому многие верующих даже не позволяют себе послабление поста, а придерживаются сухоядение без масла и горячих блюд.
Чистый четверг: что можно есть
Также те люди, которые более серьезно относятся к посту и Страстной недели, после умывания утром идут на утреннюю литургию в церковь для исповеди и причастия, перед этим ничего не ел.
И еще одним важным поверью в четверг считают приготовления пищи к Пасхальным праздникам. Именно после уборки хозяйкам лучше браться за выпекания куличей, раскраски яиц и приготовлению вкусных праздничных блюд, которые через пост в святую воскресенье еще пробовать на вкус нельзя.