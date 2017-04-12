Чистый четверг 2017: что можно и что нельзя делать
Чистый четверг 2017 приходится на 13 апреля. Этот день особенный, и к нему стоит подготовиться. Что можно и что нельзя делать в Чистый четверг, мы вам расскажем.
По библейской легенде, именно в четверг произошло знаковое трапеза Иисуса Христа с его учениками, известная в культуре как Тайная вечеря.
Почему же тогда Чистый четверг, ведь, как известно, именно в этот вечер состоялся горький грех измены Иудой Искариотом своего друга и учителя?
Название праздника связано с обрядом омовения ног. На Востоке издавна мытья ног пришедшим разделить трапезу, считалось признаком гостеприимства. Не было принято приступать к вкушения пищи, не будучи чистым. Особенностью данного действа в тот же злосчастный вечер было то, что традиция была выполнено не слугой, а самим Иисусом Христом, в знак того, что его учение предполагает равенство всех независимо от состояния и статуса и готовность прийти на помощь, радоваться любому гостю. Ведь на самом деле Учитель предусматривал беду, но обошелся со всеми гостями одинаково любезно, только отметил, что один все равно остался нечистый.
Традиционно Чистый четверг считается днем приведения в порядок своего жилья и призыва у него благополучия. Существует несколько обрядов, которые сопровождают уборка. Мы избавляемся от ненужного, мусора, грязи и привлекаем уют и деньги. Даже существует обычай класть в таз с водой, который используется для мытья окон и дверей, несколько монет, чтобы распределить денежную энергию по всему дому, по всем входами и выходами.
Соответственно, что нельзя делать в Чистый четверг? Выводить деньги из дома. Не давайте в долг никому, не выносит ценных вещей и не делайте больших покупок.
Все нужно делать размеренно, логично и правильно. Поэтому в Чистый четверг нельзя браться за приготовление пищи, особенно праздничной, до того, как в доме будет тщательно убрано, и вы сами не позаботитесь о себе. Это касается, конечно, не только принятия душа или ванны, но и упорядочения мыслей.
Учтите, что если вы не успеете сделать генеральную уборку в Чистый четверг, то еще шесть дней вам этого делать нельзя будет, поэтому поторопитесь! Но куда важнее держать в чистоте свои мысли, поэтому мы продолжаем поститься, читать молитвы, узнавать больше о житии Христа.
Что делать в Чистый четверг? Посещать храм, участвовать в богослужениях, начинать готовить скоромную пищу к празднику Пасхи, но не пробуя ее! Можно уже раскрашивать писанки, готовить праздничную одежду на воскресенье, работать. Ведь в Страстную пятницу перегружать себя очень нежелательно! Поэтому постарайтесь выполнить все намеченное в четверг.
Есть определенный плюс в том, что Чистый четверг 2017 выпал на довольно раннюю дату, ведь традиционное большую уборку к встрече действительно теплых деньков с мытьем окон и избавлением от ненужного, произойдет раньше, и солнышко быстрее придет в ваш дом. Уюта вам!