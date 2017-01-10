Чистка в мэрии: еще один чиновник написал заявление об увольнении
С недавних пор должность начальника финансового управления Черниговского городского совета вакантна. Александр Мельник, который возглавлял это ведомство, написал заявление на увольнение. Говорят, что «уйти» его заставил мэр Чернигова Владислав Атрошенко за того, что Александр Мельник писал в социальной сети посты о том, что мэр якобы предлагал ему доплачивать зарплату в конверте. Сегодня, 10 января, в Черниговском городском совете проходит конкурс на замещение должности начальника финуправления. Известно, что на эту должность претендуют две кандидатуры. Фаворит — нынешняя заместитель начальника финуправления Елена Лысенко. Финальное собеседование состоится сегодня в 15.00. Кроме того, из собственных источников стало известно, что заявление об увольнении (датируется 16.01.2017) по инициативе мэра написал и начальник городского управления земельных ресурсов Александр Пинчук.