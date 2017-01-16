Численность Черниговщины продолжает уменьшаться
16.01.2017 | Социум | Комментариев нет|
Численность населения на Черниговщине состоянию на 1 ноября 2016 составила 136 000 959 человек. Только за январь-октябрь 2016 жителей Черниговщины стало меньше на 8016 человек.
Об этом сообщили в Главном управлении статистики в области. Умерших за это время оказалось почти на 9000 человек больше, чем родилось: 15834 умерших по сравнению с 7126 новорожденных. Также зарегистрировано миграционный прирост населения: 692 человека приехало проживать в Черниговскую из других областей Украины. По сравнению с аналогичным периодом 2015 году количество умерших все же уменьшилось почти на тысячу человек. Но и рожать стали также меньше: за январь-октябрь 2016 родилось на 500 детей меньше, чем за аналогичный период 2015 года.