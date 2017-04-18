Чиновничья справедливость: ремонт школы обогатил чиновника на 400 тысяч

despravda | 18.04.2017 | Новости | Комментариев нет

Варвинский районный суд Черниговской области вынес обвинительный приговор руководителю отдела райгосадминистрации, который присвоил 400 000 гривен бюджетных средств, выделенных на реконструкцию школы. Об этом сообщили в пресс-центре СБ Украины. Уголовное производство было открыто по материалам Службы безопасности Украины. Ремонт в местном учебном заведении проводился киевской коммерческой организацией, выигравшей тендер и получила более двух миллионов гривен из государственного бюджета. Руководитель отдела РГА и начальник государственного строительного предприятия договорились с подрядчиком о завышении объемов и стоимости работ. В результате смета ремонта искусственно вырос почти четыреста тысяч гривен. Суд признал руководителя одного из отделов местной РГА виновным по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Других двух фигурантов уголовного производства привлечены к ответственности по статьям 366 и 358 УК. Один из них приговорен к двум годам лишения свободы с испытательным сроком, другому назначен штраф.

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