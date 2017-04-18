Чиновничья справедливость: ремонт школы обогатил чиновника на 400 тысяч
Варвинский районный суд Черниговской области вынес обвинительный приговор руководителю отдела райгосадминистрации, который присвоил 400 000 гривен бюджетных средств, выделенных на реконструкцию школы. Об этом сообщили в пресс-центре СБ Украины. Уголовное производство было открыто по материалам Службы безопасности Украины. Ремонт в местном учебном заведении проводился киевской коммерческой организацией, выигравшей тендер и получила более двух миллионов гривен из государственного бюджета. Руководитель отдела РГА и начальник государственного строительного предприятия договорились с подрядчиком о завышении объемов и стоимости работ. В результате смета ремонта искусственно вырос почти четыреста тысяч гривен. Суд признал руководителя одного из отделов местной РГА виновным по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Других двух фигурантов уголовного производства привлечены к ответственности по статьям 366 и 358 УК. Один из них приговорен к двум годам лишения свободы с испытательным сроком, другому назначен штраф.