«Чиновничьи мутки»: в ОГА снова набирают работников
11.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Жители Черниговщины хорошо помнят, как председатель областной государственной администрации Валерий Кулич обещал сократить штат аппарата администрации на 30%, чтобы численность работников отвечала законодательно установленным нормам. Однако, несмотря на обещания и заявления, было сокращено всего 13% служащих ОГА, даже не половина от запланированного. Поэтому сейчас в ОГА работает больше людей, чем нужно. Сейчас уже понятно, что выполнять свое обещание Валерий Кулич не собирается. Более того, обладминистрация объявила конкурс на занятие трех вакантных должностей главных специалистов государственной службы категории «В» в аппарате и Департаменте социальной защиты населения Черниговской областной государственной администрации.