Chery въехала в дом: водитель погиб на месте
18.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
17 апреля в Нежине произошли два ДТП. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В 4 ч. 40 мин. на перекрестке улиц Московской и Набережной водитель автомобиля, который с места происшествия скрылся, совершил столкновение с мопедом «Xjao». В результате происшествия водитель мопеда получил телесные повреждения и был доставлен в Нежинской центральной городской больницы; В 18 ч. 13 мин. на перекрестке улиц Московской и Борзнянский Путь водитель автомобиля «Chery Tiggo» не справился с управлением, съехал на обочину и совершил столкновение с жилым домом. В результате происшествия водитель 1986 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.