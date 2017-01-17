«Черных» работодателей Гройсман обещал наказать на 320 тысяч
17.01.2017 | Экономика | Комментариев нет|
320 тысяч гривен штрафа заплатит работодатель, который выдает зарплату «в конверте. Об этом сегодня, 17 января, в Чернигове рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он подчеркнул: «Я не хочу наказывать, если это белый предприниматель, я всячески его поддерживать. Но если бизнесмен нечестный, то пусть платит штраф ». Даже работать горячая линия для тех, кто захочет помочь выявить таких нечестных. «Повышение зарплаты ждут и госслужащие, но это незначительное повышение», — сообщил премьер.