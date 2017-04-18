«Черные» риэлторы грабят черниговцев
18.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
За выходные от квартирных аферистов уже пострадали двое черниговцев. Об этом сообщили в полиции Чернигова. Пострадавшие хотели арендовать квартиры в центре города. Объявления нашли на одном из сайтов. Договорились с «арендодателем» о приемлемой цене. «Жертв» не смутило просьбе «риэлторов» сделать предоплату на банковскую карточку. В одном случае человек перечислил 1000 гривен, в другом — женщина «подарила» мошенникам 2,8 тыс. Гривен. После перевода необходимой суммы «черные риэлторы» больше не выходили на связь. Правоохранители утверждают, что такие случаи с квартирными аферистами участились.