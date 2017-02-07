«Черниговводоканалу» дали новое помещение
Абонотдел коммунального предприятия «Черниговводоканал» меняет свой адрес. Сейчас отдел обслуживания граждан размещен на первом этаже общежития по улице Белова. Но на этот раз на исполнительном комитете решили предоставить ему другое помещение — здание бывшего предприятия «Парковка и рынок» по улице Киевской. Сюда работники «Черниговводоканала» смогут перебраться уже после сессии, которая состоится 28 февраля. На ней переселения должны одобрить еще и депутаты. Коммунальщики настаивают на этом переселении, мотивируя его удобством для горожан. Мол, ехать в нынешней абонентский отдел слишком далеко и не всем удобно. Сколько именно помещений займет КП «Черниговводоканал», пока не известно. И члены исполкома согласились, что целесообразнее разместить центр обслуживания здесь: удобная транспортная развязка, есть место для парковки.