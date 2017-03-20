«Черниговводоканал» принимает документы на установку бесплатных счетчиков
20.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
С 20 марта КП «Черниговводоканал» начал прием документов для бесплатной установки счетчиков воды. Об этом сообщили в информационной службе КП «Черниговводоканал». Владельцы квартиры должны подать в абонентский отдел КП «Черниговводоканал» (ул. Жабинского, 2) заявление установленного образца с пакетом документов и их копий: Паспорт Идентификационный код Свидетельство на право собственности Справка о составе семьи с ЖЭУ Справка: Право на участие в этой программе должны черниговцы, проживающих в многоквартирных домах и получают субсидию.