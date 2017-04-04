«Черниговводоканал» купил антивандальные люки
04.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
Первая партия люков поступила на предприятие. Они чешского производства (компания Kasi), сообщается на странице «Черниговводоканал» в соцсетях. На люках нанесен логотип предприятия. Они выдерживают нагрузку 40 тонн. Люки изготовлены из чугуна. Если верить сайту производителя, то они прочные, надежные и антивандальные. Крышки не выбиваются из корпуса под колесами авто, их проблематично украсть. Стоимость одного люка без логотипа предприятия составляет 186 евро. С логотипом — дороже.