Черниговцы знают, как найти высокооплачиваемую работу
На сегодняшний день вопрос поиска работы является особенно актуальным, а найти высокооплачиваемую работу мечтает каждый. Вопрос к горожанам, можно ли найти высокооплачиваемую работу в Чернигове. — Я думаю, нет. Высокооплачиваемая работа в первую очередь для специалистов, я думаю, а так город немного потеряно для молодежи основном. — Да, конечно, почему бы и нет. Каждый человек просто сам начинает крутиться, то есть те люди, которые хотят заработать деньги, они их зарабатывать. То есть если вы расстраиваетесь и сидеть на одном месте, то вы не будете их зарабатывать, нужно постоянно стремиться как-то развиваться. — Ну, я считаю, все зависит от человека. Если есть желание, то работу можно найти в любом городе. — Наверное, кто хочет работать — может найти, я по такому принципу. — Трудно сейчас, потому что предприятия в основном не работают промышленные, ну, может, какие-то частные предприятия, а так трудно. — Можно, если человек стремится найти, она до сих пор училась, если есть желание, то в Чернигове без проблем можно найти работу. — Полностью можно найти. Главное — верить в себя и не опускать руки! Тогда вам обязательно все получится! Как говорит поговорка: под лежачий камень вода не течет.