Черниговцы взялись защищать старые фонтаны на Аллее Героев
На сайте петиций черниговцы собирают подписи с требованием не трогать старые фонтаны на Аллее Героев в центре города. Автор этого заявления — Татьяна Киреева — выступила против новых фонтанов, по ее мнению, старые вполне приличные и прекрасно гармонируют с прилегающими клумбами. «Создается впечатление, что больше никаких проблем в городе нет, надо в центре натыкать как можно больше фонтанов, там план по выполнению?» — Говорится в тексте петиции. Кроме того, автор инициативы приводит несколько примеров, куда «лучше использовать средства с запланированных новых, ненужных фонтанов»: проблемы с лифтами, дороги, дефицит детских площадок, аварийные дома, освещение, школы и садики, закупка новых троллейбусов, подземный переход возле «Украины ». Петиция появилась на сайте 22 марта, и за такой короткий срок уже собрала 105 подписей из 250 необходимых. Как известно, в ближайшее время Черниговский городской совет должен обнародовать новый проект перевоплощений Аллее Героев. Так, чаши прямоугольных фонтанов планируют изменить на круглые, а их количество уменьшить до трех. Центральный фонтан будет световым и динамичным, а также в середине фонтана будет установлена скульптура молодой танцующей пары под зонтиком.