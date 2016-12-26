Черниговцы вырубили десяток дубов: грузовик доставил сокровище в Старый Белоус
В Черниговское отделение полиции поступила оперативная информация о том, что жители Чернигова грузовиком перевозят незаконно срубленные деревья дуба в направлении села Старый Белоус. Об этом сообщили в секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черниговской области. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции Черниговского районного отделения полиции. В лесополосе вблизи с. Старый Белоус правоохранители обнаружили автомобиль «САЗ-3507», в котором находились двое жителей Чернигова. В кузове автомобиля находилось 10 дубовых бревен диаметром 36-48 см длиной 3-3,5 метров. Автомобиль доставлен в Черниговский районного отделения полиции. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по статье 246 Уголовного кодекса Украины (незаконная порубка леса) — наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. Продолжается досудебное расследование.