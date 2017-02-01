Черниговцы вскоре не смогут купить украинский коньяк и шампанское
В связи с вступлением Украины в зону свободной торговли с ЕС нашим производителям могут запретить называть продукцию «шампанское» и «коньяк». Этого требует Франция, потому что эти названия указывают, что родина напитка — Франция: Провинция Шампань и город Коньяк. Сергей Ченуша из Министерства аграрной политики рассказывает, что сейчас по этому вопросу ведутся переговоры с Еврокомиссией. «Другие страны переходили на новые названия постепенно. Скажем, Испания — на протяжении 25 лет. Но сегодня ЕС требует немедленного отказа от этих названий. Если такое произойдет, то для области это будет пагубно. Ведь наши потребители знают, что такое шампанское и коньяк. Если назвать их какими-то другими напитками, будет резкое падение потребления и огромные убытки. В то же время украинский рынок становится открытым, поэтому эту нишу быстро займет импортная продукция », — считает он. Специалист отмечает, что название «коньяк» в Украине используют с 1960-х, а «шампанское» — больше века. Оно в это время связывается не с французской провинцией, а с процессом шампанизации вина, то есть предоставление ему игристых свойств. Соответственно, коньяк — это конечный продукт, полученный после перегонки коньячных виноматериалов. «Пока переговоры с Еврокомиссией носят консультативный характер. Европейская сторона выясняет нашу позицию. Мы отстаиваем интересы своих производителей, хотим, чтобы был 15-летний переходный период и возможность компенсации потерь от ЕС », — отметил Ченуша. Сейчас в Украине почти 30 предприятий выпускают коньяк и 18 — шампанское. В прошлом году они произвели 4 млн декалитров вин шампанских и 2300000 декалитров коньяка