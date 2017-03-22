Черниговцы ведутся на традиционные сценарии выманивания денег
Несмотря на широкомасштабную профилактическую работу граждане Черниговщины продолжают попадать в сети мошенников. Злоумышленники и на этот раз воспользовались самыми распространенными в настоящее время схемами выманивания денег. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. 35-летней жительнице одного из сел Борзнянского района среди белого дня поступил телефонный звонок. Абонент представился работником службы безопасности банка и традиционно начал рассказывать небылицы о разблокировании карты. Узнав все необходимые реквизиты, мошенник, а это был именно он, снял со счета жертвы 15000 гривен и больше этот номер на звонки не отвечал. 43-летняя жительница Талалаевка поверила еще одному телефонному мошеннику, который рассказал ей о неприятностях с ее сыном. Тот, якобы попал в ДТП и сейчас находится в полиции, а для улаживания вопроса нужно 7000 грн. Доверчивая женщина успела перечислить злоумышленнику только 2000 гривен, пока не раскрылся обман. А в Козелецком районе 34-летний житель райцентра прогорел на безналичном расчете за товар. Решив приобрести дизельное топливо по сниженной цене, человек заранее перечислил 11 000 гривен потенциальному продавцу, которого лично не знал. После окончания сделки, псевдо-продавец больше на контакт с жертвой не выходил. По всем фактам мошенничества полицией возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, полиция ищет злоумышленников. А вот в Чернигове одного такого афериста правоохранителям удалось обнаружить. 35-летний бездельник, который к слову, не было раньше проблем и с законом, решил сыграть на дружеских отношениях своего знакомого. Попросив у 50-летнего мужчины во временное пользование два мобильных телефона, он просто заложил их в ломбард, а полученные деньги использовал на собственные нужды. В ходе проведения полицией досудебного расследования по этим двум фактам мошенничества, выяснилось, что пострадавших от рук этого афериста значительно больше. Расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 190 продолжается и устанавливаются другие пострадавшие от действий мошенника.