Черниговцы узнали об изменении уровня радиации на ЧАЭС
06.01.2017 | Социум | Комментариев нет|
Радиационный фон вокруг новой Арки Чернобыльской АЭС за последний месяц снизился вдвое. Такой результат стал следствием сведения над энергоблоком уникальной защитной конструкции. Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльской АЭС. «Хотя до завершения строительства нового безопасного конфайнмента и введение систем в проектный режим остается еще год, надвигающейся Арки уже повлияло на текущую безопасность объекта« Укрытие ». После установки НБК в проектное положение, мощность дозы вокруг Арки снизилась более чем в два раза. Это свидетельствует о повышении безопасности на площадке», — сообщил заместитель директора технического объекта «Укрытие» Сергей Кондратенко.