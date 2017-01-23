Черниговцы транжирят на спиртное и сигареты солидные деньги
Около 13 000 гривен за год украинцы тратят на вредные привычки. По данным американского информационного агентства «Bloomberg», Украина вошла в список стран, где спиртное и сигареты люди тратят больше всего. Среднестатистический Украинец отдает почти 14% своего недельного заработка на «бокал вина» и «перекур». Работники агентства ежегодно проводят такое исследование, анализируют уровень жизни населения в разных странах, сравнивают цены на табак, наркотики и алкогольные напитки. Потом сопоставляют годовые доходы и расходы на эту вредных продукцию. Специалисты отметили: несмотря на то, что цены на подакцизные товары растут, на количество потребленного табака и спиртного это почти не влияет. Украинцы не экономят на вредных привычках. В Гондурасе, Конго и Лаосе жители тратят на курево и питье около 40 000 гривен.