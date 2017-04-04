Черниговцы теперь чаще пользуются «рогатиками»
Пассажиропоток в черниговских троллейбусах в течение января-февраля нынешнего года вырос на 30% по сравнению с соответствующими месяцами прошлого года. Об этом сообщает Главное управление статистики в Черниговской области. Согласно статистическим данным, за первые два месяца 2017 Черниговское троллейбусное управление перевезло 7700000 400 пассажиров. В целом же услугами пассажирского транспорта в области за это время воспользовались 15600000 пассажиров, что на 18% больше, чем год назад. А вот предприятия области с помощью автомобильного транспорта перевезли за указанные месяцы всего на 4% больше груза, чем в 2016 году. Это 211000 тонн. Напоминаем, что с 1 апреля стоимость проезда в маршрутках Чернигова выросла до 4 грн. В троллейбусах — пока 2 грн.
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Ilya