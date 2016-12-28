Черниговцы стали лауреатами литературной премии
В этом году на награждение премией имени Пантелеймона Кулиша поступило около 400 представлений и предложений со всех регионов Украины и зарубежья. Приятно, что среди лауреатов есть жители Черниговщины: — группа «Смоляне» (Ольга Евченко, Николай Перец, Роман Кизюн) (Черниговщина) — за значительную творческую, патриотическую и благотворительную деятельность и пропаганду украинской песни; — Директор музея имени Пантелеймона Кулиша Юрий Блоха (хутор Мотроновка Борзнянского района Черниговской обл.) — За подвижническую пропаганду творчества Пантелеймона Кулиша и Анны Барвинок; — Писательница Ольга Пилипчук (хутор Мотроновка Борзнянского района Черниговской обл. — М. Кременчуг Полтавской обл.) — За книгу стихов «В гости к Кулиша»; — Писатель Василий Струтинский (посмертно) (г.. Чернигов) — за подвижническую литературную деятельность.