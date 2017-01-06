Черниговцы спиваются на новогодне-рождественские праздники, — нарколог
В наркологический диспансер Чернигова с нового года уже обратилось немало черниговцев. Не рассчитали силы на новый год. На дневном стационаре осталось не более десяти человек. Свои лица показывать стесняются, потому некоторые занимает солидные должности. Главный врач диспансера Петр Седень говорит, что в декабре-январе в них больше всего работы. Это и не удивительно, потому что люди празднуют. «На период из 19 декабря по 19 января приходятся 40-50% срывов, встречающихся в наших пациентов. 7 человек в дневном стационаре. Один из выраженным абстинентным синдромом. Не пил 7 лет. Сорвался на новый год. Женщина просит, чтобы у нас лечили », — главный нарколог области Петр Седень. Черниговец Владимир обратился к врачам, потому что не может остановиться. Боится, что уволят с работы. А все началось с корпоратива. «Раньше проблем с алкоголем не было. Пил как все. Деньги зарабатываю неплохие, поэтому не жалел на хороший алкоголь. Много друзей, которые приглашали в гости. Понял, что пошел в запой, когда утро не мог начать без бутылки. Приходил пьяным на работу. Начальник пригрозил увольнением. Теперь прихожу в себя », — Владимир. Лечение запоя традиционное. На первом этапе — дать человеку успокоиться и выспаться. Потом — лекарства и физиопроцедуры. Если у пациента белая горячка — его отправляют в психушку, к Халявина. Петр Седень говорит, что пик запоев еще не пришло. Ожидается после Рождества. «Пик приходится на 10-11 января. Срывы и запои. Большинство обращается за помощью к нам », — главный нарколог области Петр Седень. Главный рецепт от запоя — не доводить себя до такого состояния или употреблять качественный алкоголь в небольших дозах, говорит главный нарколог. Обвинять друзей в проблемах с алкоголем не стоит, потому что в этом виноват сам человек.