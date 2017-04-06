Черниговцы смогут бесплатно приватизировать свои комнаты в общежитиях
Верховная Рада разрешила гражданам бесплатно приватизировать помещения общежитий, в которых они живут более пяти лет. За соответствующий законопроект №1076 в среду проголосовали 256 депутатов. Это было повторное второе чтение с учетом предложений Президента Петра Порошенко. Согласно законопроекту, вышеуказанное право получают граждане, проживающие в отдельных жилых помещениях и в случае, если их общежития находятся в собственности объединенных территориальных общин. Еще одним условием для возможности бесплатной приватизации является то, что житель общежития или его семья были вселены в общежитие на основании специального ордера и проживали в нем по договору найма жилого помещения. Согласно тексту законопроекта, право на приватизацию распространяется на помещения в общежитиях, построенных в советские времена на общегосударственные средства (в том числе за счет государственных и коллективных предприятий и организаций), которые были внесены в уставные капиталы (фонды) хозяйственных обществ и других организаций, созданных в процессе приватизации (корпоратизации) бывших государственных или коммунальных предприятий, в частности те, которые в дальнейшем были переданы в уставные капиталы других юридических лиц или отчуждены другим способом.