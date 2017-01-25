Черниговцы пренебрегают правилами безопасности
На протяжении прошедших суток пожарные Черниговщины ликвидировали 4 пожара в жилом секторе, возникших по причине нарушения правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электросетей и электробытовых приборов. К счастью, никто из граждан не пострадал. Об этом сообщили в управлении ДСНС Украины в Черниговской области. Так, 24 января в 6:58 в Чернигов и в оперативно-координационный центр Управления ДСНС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре жилого дома по переулку Полетаева, 16. На тот момент в доме наблюдалось плотное задымление. Пожар оперативно в 7:11 был локализован, а в 07:30 окончательно ликвидирован. В ходе тушения не допущено распространение огня на другие комнаты дома. Причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых тепло нагревательного прибора. Огнем повреждены домашние вещи хозяев. В тот же день в 07:04 в Нежине в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в одной из квартир одноэтажного жилого дома на 8 квартир, по ул. Гвардейской. На момент прибытия спасателей, в одной из квартир, где возникло возгорание, наблюдалось сильное задымление. Пожарные в защитных противогазах пожар в 7:16 локализовали, а в 08:10 окончательно ликвидирован. В ходе тушения не допущено распространение огня на другие комнаты квартиры и соседские квартиры. Как и в предыдущем случае, причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов. Огнем повреждена стена на площади 1 кв.м и перекрытие на площади 8 кв.м. Еще одно сообщение о пожаре в 10:55 поступило в Службу спасения «101» в Городнянском районе. Пожар в 11:05 был локализован, а в 11:15 ликвидирован и не допущено распространение огня на другие комнаты дома. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при монтаже электросетей. Огнем повреждено перекрытие и стены на площади 8 кв.м. В г. Бобровица в 11:45 возник пожар в одной из квартир одноэтажного пьятиквартирного жилого дома по ул. Маяковского. Спасатели в защитных противогазах пожар в 12:14 локализовали, а в 12:47 окончательно ликвидировали. В ходе тушения спасатели не допустили переброски пламени на расположенные рядом соседние квартиры. Огнем уничтожены домашние вещи, повреждены стены и перекрытие на площади 2 кв.м. Причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов.