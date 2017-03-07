Черниговцы повезут в Польшу «Комедию ошибок»
Черниговский драмтеатр отправляется в Польшу на Международный фестиваль украинского театра в Кракове «Восток — Запад», которая пройдет с 2 по 9 апреля. Об этом сообщили в Департаменте культуры и туризма, национальностей и религий Черниговской облгосадминистрации. Черниговцы будут представлять на Краковском фестивале «Комедию ошибок» Шекспира в постановке художественного руководителя — главного режиссера театра, заслуженного артиста Украины Андрея Бакирова. С блестящим успехом она прошла на сценах многих украинских театров, была отмечена среди лучших на фестивале «Золотые аплодисменты Буковины» (2015). А на XVIII Международном театральном фестивале «Мельпомена Таврии» (Херсон, 2016) получила гран-при фестиваля. Эта энергичная, интригующая комедийная представление больше соответствует потребностям современного человека, перегруженной негативной информацией, помогает отдохнуть душой от проблем настоящего, улыбнуться перипетиям судьбы, удостовериться в вере, что все будет хорошо. Талантливому актерскому ансамблю прекрасно удается донести до зрителя жизнеутверждающее ренессансное звучание произведения гениального драматурга, убедить, что тот, кто самостоятельно, несмотря на препятствия, выстраивает свое счастье, обязательно его получит. Справка: Международный фестиваль основан в 2014 году Фондом массовых зрелищ и шоу-программ и Центром молодежи имени доктора Х.Йордана в Кракове (Польша). Его цель — поддержка и популяризация украинского театра, представление лучших образцов современного украинского театрального искусства в Польше. Фестиваль проводится среди профессиональных театров и любительских студенческих, детских и молодежных театральных коллективов, представляющих украинский театр в его разнообразии.